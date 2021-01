In UK – Eriksen, offerta per il prestito dello United. “Proposta ridicola in tempi normali, ma…”

In Inghilterra si parla del possibile ritorno in Premier League di Christian Eriksen. Il danese dovrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di mercato, ma mancano offerte concrete. Il Tottenham pensa al suo ritorno, l’Arsenal rimane a guardare, ma c’è anche il Manchester United in corsa.

Ne hanno parlato nel Transfer Windows podcast Ian McGarry e Duncan Castles. Lo United avrebbe proposto all’Inter il prestito del giocatore offrendo di pagare 1,5 milioni di euro dei restanti 4 milioni di stipendio annuale. “Un’offerta che in tempi normali sarebbe stata rimandata al mittente, ma la pandemia ovviamente apre invece finestre che non ci sarebbero mai state in tempi normali”.