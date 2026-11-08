Altro traguardo raggiunto dall'attaccante dell'Inter, autore del provvisorio 2-0 contro il Como
VIDEO / Altobelli: "Pio Esposito top, lo considero un mio erede. L'Inter in Champions..."
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Dopo il gol in Champions League contro il Feyenoord, Pio Esposito si è ripetuto in campionato, segnando la rete del momentaneo 2-0 contro il Como e interrompendo un digiuno che durava dalla prima giornata, dal colpo di tacco contro il Monza.
Per l'attaccante dell'Inter si tratta del decimo centro in Serie A, un traguardo importante e che lo pone in testa a una speciale classifica raccontata dai dati Opta: "Francesco Pio Esposito è il primo giocatore italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere quota 10 reti in Serie A – in generale prima di lui ci sono riusciti solo Assane Diao (12) e Kenan Yildiz (19). Vivace".
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