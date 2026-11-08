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Dopo il gol in Champions League contro il Feyenoord, Pio Esposito si è ripetuto in campionato, segnando la rete del momentaneo 2-0 contro il Como e interrompendo un digiuno che durava dalla prima giornata, dal colpo di tacco contro il Monza.

Getty Images

Per l'attaccante dell'Inter si tratta del decimo centro in Serie A, un traguardo importante e che lo pone in testa a una speciale classifica raccontata dai dati Opta: "Francesco Pio Esposito è il primo giocatore italiano nato dal 2005 in poi a raggiungere quota 10 reti in Serie A – in generale prima di lui ci sono riusciti solo Assane Diao (12) e Kenan Yildiz (19). Vivace".