Negli studi di Sky Sport si discute sul possibile successore di Hakan Calhanoglu all'Inter. Il pensiero di Walter Zenga, con un possibile indizio di mercato
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Negli studi di Sky Sport si discute sul possibile successore di Hakan Calhanoglu nel mezzo del centrocampo dell'Inter. Ecco il pensiero di Walter Zenga, con un possibile indizio di mercato.
"Post-Calhanoglu? Hanno Stankovic, l'hanno riscattato per tanto. E si parla che prendono Romano: è già una cosa che guarda in avanti".
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