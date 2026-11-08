VIDEO/ Filip Stankovic giura amore eterno alla sua Federica: la proposta è mozzafiato

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Negli studi di Sky Sport si discute sul possibile successore di Hakan Calhanoglu nel mezzo del centrocampo dell'Inter. Ecco il pensiero di Walter Zenga, con un possibile indizio di mercato.

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"Post-Calhanoglu? Hanno Stankovic, l'hanno riscattato per tanto. E si parla che prendono Romano: è già una cosa che guarda in avanti".