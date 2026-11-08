Reso noto il numero degli spettatori presenti a San Siro per Inter-Como: una grande risposta da parte dei tifosi nerazzurri, come al solito
VIDEO / Fabregas: "Come si ferma Thuram? Come lo fermi Lewandowski? Non so, ma se..."
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Una grande Inter è avanti 2-0 dopo la prima frazione di gioco contro il Como di Fabregas. I nerazzurri hanno sbloccato la partita con la rete di Pio Esposito su assist di Spence prima del raddoppio poi di Thuram.
Un'Inter convincente e dall'approccio giusto in un big-match. Ed è emerso il numero degli spettatori presenti a San Siro per Inter-Como.
Gli spettatori sono 77.593, di cui 1545 ospiti. Un'altra risposta da applausi da parte dei tifosi nerazzurri che hanno riempito il Meazza per l'ultima partita prima della sosta Nazionali.
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