Reso noto il numero degli spettatori presenti a San Siro per Inter-Como: una grande risposta da parte dei tifosi nerazzurri, come al solito

Matteo Pifferi
fabregas conferenza (1)

VIDEO / Fabregas: "Come si ferma Thuram? Come lo fermi Lewandowski? Non so, ma se..."

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Una grande Inter è avanti 2-0 dopo la prima frazione di gioco contro il Como di Fabregas. I nerazzurri hanno sbloccato la partita con la rete di Pio Esposito su assist di Spence prima del raddoppio poi di Thuram.

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27
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Un'Inter convincente e dall'approccio giusto in un big-match. Ed è emerso il numero degli spettatori presenti a San Siro per Inter-Como.

Inter-Como
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Gli spettatori sono 77.593, di cui 1545 ospiti. Un'altra risposta da applausi da parte dei tifosi nerazzurri che hanno riempito il Meazza per l'ultima partita prima della sosta Nazionali.

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