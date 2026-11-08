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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così prima della sfida col Como: "E' l'ultima partita di questo ciclo, abbiamo recuperato forze e energie: dobbiamo dare continuità a quanto di buono fatto e oggi è la partita giusta. Il Como? Non a caso è arrivato tra le prime quattro, ha qualità: sappiamo che non è una partita semplice e delle difficoltà, dobbiamo alzare il livello in tutto.

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Servirà tanta personalità, sia con la palla che senza: bisogna essere determinati e avere un pensiero comune".