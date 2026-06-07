Tiziana Alla, inviata di RaiSport a bordo campo a Creta nella partita amichevole della Nazionale italiana contro la Grecia ha chiesto la linea durante la diretta per una riflessione su Pio Esposito, attaccante dell'Inter che è stato convocato da Baldini per le amichevoli dell'Italia che non si è qualificata ai Mondiali.
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fcinter1908 ultimora Tiziana Alla: “Esposito si arrabbia se una briciola si mette di mezzo. La passione…”
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Tiziana Alla: “Esposito si arrabbia se una briciola si mette di mezzo. La passione…”
L'attaccante ha segnato il gol dell'uno a zero nell'amichevole contro la Grecia e si è meritato gli elogi dell'inviata a bordo campo della Rai
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«Stavo osservando Espositoperché nonostante tutte le corse fatte, il gol segnato e l'importanza che ha nell'attacco dell'Italia si arrabbia quando non riesce a prendere il pallone, quando non arriva. O quando qualche briciola inceppa l'ingranaggio là davanti. Davvero ci sta mettendo una passione encomiabile», ha detto la giornalista che sarà telecronista ai Mondiali ed è la prima donna a ricoprire questo ruolo - .
(Fonte: Rai1)
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