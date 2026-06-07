Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: Esposito ancora titolare

Questa sera l'Italia affronterà alle ore 21 la Grecia ad Heraklion nella seconda e ultima amichevole. Il CT Silvio Baldini ha scelto la formazione che affronterà i greci.

Francesco Pio Esposito è confermato al centro dell'attacco, dopo il gol decisivo contro il Lussemburgo. Il centravanti dell'Inter sarà supportato da Koleosho e Ekhator, quest'ultimo sarà il sedicesimo esordiente dell'era Baldini.