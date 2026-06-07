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fcinter1908 ultimora Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: Esposito ancora titolare
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Grecia-Italia, le formazioni ufficiali: Esposito ancora titolare
Questa sera l'Italia affronterà alle ore 21 la Grecia ad Heraklion nella seconda e ultima amichevole: c'è Pio Esposito
Questa sera l'Italia affronterà alle ore 21 la Grecia ad Heraklion nella seconda e ultima amichevole. Il CT Silvio Baldini ha scelto la formazione che affronterà i greci.
Francesco Pio Esposito è confermato al centro dell'attacco, dopo il gol decisivo contro il Lussemburgo. Il centravanti dell'Inter sarà supportato da Koleosho e Ekhator, quest'ultimo sarà il sedicesimo esordiente dell'era Baldini.
In porta c'è capitan Donnarumma, la difesa a 4 sarà composta da Ahanor, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi. A centrocampo, invece, confermato il tridente composto da Pisilli, Lipani e Ndour.
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