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fcinter1908 ultimora Zazzaroni: “Domani Real Madrid paga clausola Mourinho: José se lo merita, il resto sono…”
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Zazzaroni: “Domani Real Madrid paga clausola Mourinho: José se lo merita, il resto sono…”
Ivan Zazzaroni, intervenuto su Instagram, ha confermato come domani il Real Madrid pagherà la clausola rescissoria di José Mourinho
La notizia era nell'aria ma è arrivata anche l'ufficialità: Florentino Perez è stato confermato come presidente del Real Madrid fino al 2030, avendo battuto l'altro candidato, Riquelme.
Ivan Zazzaroni, intervenuto su Instagram, ha confermato come domani il Real Madrid pagherà la clausola rescissoria di José Mourinho per liberarlo dal Benfica:
"Domani il Real Madrid del confermatissimo e stravincente Florentino Perez verserà al Benfica i 15 milioni della clausola e riporterà al Bernabeu José Mourinho. Il club più prestigioso del mondo paga per riavere il Migliore. Mou meritava di tornare al top. Il resto sono chiacchiere vuote".
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