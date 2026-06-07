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Croazia ok nell’ultima amichevole pre-Mondiale: Slovenia KO, Sucic gioca un tempo

Croazia ok nell’ultima amichevole pre-Mondiale: Slovenia KO, Sucic gioca un tempo - immagine 1
La Croazia vince 2-1 nel finale contro la Slovenia grazie al gol di Pasalic: Sucic è entrato dopo l'intervallo
Matteo Pifferi Redattore 

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Dopo la sconfitta contro il Belgio, la Croazia reagisce e vince 2-1 contro la Slovenia nell'ultima amichevole pre-Mondiale.

Petar Sucic ha disputato 45', subentrando ad inizio ripresa all'ex interista Mateo Kovacic. I gol del match sono stati siglati da Modric al 51' su assist di Perisic e da Sporar all'83', che ha approfittato del retropassaggio sbagliato di Baturina prima del gol decisivo di Pasalic al 92'.

La prossima partita della Croazia è l'esordio Mondiale contro l'Inghilterra di Tuchel, match in programma il 17 giugno prossimo alle 22 orario italiano. In seguito, i croati se la vedranno contro Panama nella seconda giornata e poi contro il Ghana nell'atto conclusivo del girone.

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