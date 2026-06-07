Petar Sucic ha disputato 45', subentrando ad inizio ripresa all'ex interista Mateo Kovacic. I gol del match sono stati siglati da Modric al 51' su assist di Perisic e da Sporar all'83', che ha approfittato del retropassaggio sbagliato di Baturina prima del gol decisivo di Pasalic al 92'.