È stato il giorno della firma sul rinnovo dell'attaccante che è arrivato in sede attorno alle 16 ed è uscito attorno alle 18

Eva A. Provenzano
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VIDEO FCIN1908 / Inter, Esposito in sede per la firma sul rinnovo: "Sono felicissimo"

Era una pura formalità perché l'accordo per il rinnovo fino al 2032 era stato già trovato con il suo agente. Insieme a lui Pio Esposito è arrivato questo pomeriggio nella sede dell'Inter, in via della Liberazione, per firmare proprio il contratto preparato per lui dal club nerazzurro.

Pio Esposito

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Come vi abbiamo raccontato, l'attaccante nerazzurro è arrivato nella sede dell'Inter, dove è stato fermato dai tifosi che lo hanno visto passare e riconosciuto per un selfie, e ne è uscito qualche ora dopo. Il giocatore è uscito dal cancello che si trova nelle retrovie del palazzo che ospita la sede nerazzurra e dopo aver posato ancora con qualche tifoso è salito su un mini van.

esposito

Lo ha accompagnato un sorriso gigantesco che incornicia le parole pronciate al suo arrivo per l'incontro con i dirigenti: «Sono molto contento, è un traguardo importante ma non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare. Gli obiettivi? Gli obiettivi sono quelli di squadra, da raggiungere insieme ai miei compagni. Lavorare al massimo e non accontentarsi mai».

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