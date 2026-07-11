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fcinter1908 ultimora Da Israele: “Khalaili-Inter salta oppure no? Chi gli sta vicino crede che…”
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Da Israele: “Khalaili-Inter salta oppure no? Chi gli sta vicino crede che…”
Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è in sospeso: serviranno nuove visite per ottenere l'idoneità al CONI
Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è in sospeso. L'esterno classe 2004 dovrà sottoporsi a nuovi esami per poter ottenere l'idoneità sportiva dal CONI, senza la quale il suo passaggio in nerazzurro salterebbe.
Come riportato dal media israeliano Sport5, Khalaili effettuerà un altro ecocardiogramma nella giornata di lunedì - il CONI è chiuso nel weekend - per fare valutazioni più specifiche sulle sue condizioni.
Sempre Sport5 aggiunge altri dettagli: "È stato inoltre sottolineato che le leggi e i criteri in Italia sono molto rigidi e chiari. Se non supererà tali verifiche, il suo trasferimento non verrà effettuato. Chi gli sta vicino crede che alla fine tutto si risolverà per il meglio".
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