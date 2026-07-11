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Da Israele: “Khalaili-Inter salta oppure no? Chi gli sta vicino crede che…”

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Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è in sospeso: serviranno nuove visite per ottenere l'idoneità al CONI
Matteo Pifferi Redattore 

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Il trasferimento di Anan Khalaili all'Inter è in sospeso. L'esterno classe 2004 dovrà sottoporsi a nuovi esami per poter ottenere l'idoneità sportiva dal CONI, senza la quale il suo passaggio in nerazzurro salterebbe.

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Come riportato dal media israeliano Sport5, Khalaili effettuerà un altro ecocardiogramma nella giornata di lunedì - il CONI è chiuso nel weekend - per fare valutazioni più specifiche sulle sue condizioni.

Khalaili

Sempre Sport5 aggiunge altri dettagli: "È stato inoltre sottolineato che le leggi e i criteri in Italia sono molto rigidi e chiari. Se non supererà tali verifiche, il suo trasferimento non verrà effettuato. Chi gli sta vicino crede che alla fine tutto si risolverà per il meglio".

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