Italia Under 19, Fabbian: “Belgio? Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene”

Domani l'Italia Under 19 sfiderà il Belgio in un match decisivo per le qualificazioni agli Europei di categoria

Matteo Pifferi

Domani l'Italia Under 19 sfiderà il Belgio in un match decisivo per le qualificazioni agli Europei di categoria. Giovanni Fabbian, centrocampista in forza all'Inter, ha parlato così alla vigilia:

“Conosco tutti dai tempi della Under 16 e siamo un gran gruppo, ma aiuta avere con me i miei compagni di squadra perché con loro ho un contatto quotidiano e più familiarità". Sul match di domani: “Mi aspetto una partita molto difficile e dovremo essere bravi a iniziarla bene e poi portarla a termine nel migliore dei modi: scandiamo in campo per vincere e conquistare questa qualificazione europea". Sulle qualità dell’avversario: “È una squadra molto tecnica, dovremo stare attenti al loro gioco e muovere la palla molto velocemente: abbiamo tutte le carte in regola per far bene".