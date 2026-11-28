Alle 15 la sfida tra il Frosinone di Max Alvini e il Parma di Alberto Gilardino apre questo sabato di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali
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Alle 15 la sfida tra il Frosinone di Max Alvini e il Parma di Alberto Gilardino apre questo sabato di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali:
FROSINONE - Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek.
PARMA - Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Keita, Nicolussi, Fabbian, Carboni; Touré, Elphege.
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