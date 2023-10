Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Verona: Vlahovic torna dal 1’

Meno di un’ora al terzo anticipo di giornata in Serie A. La Juventus ospita il Verona alla ricerca di punti per proseguire la striscia positiva e avvicinarsi alla vetta in attesa delle gare di domani. Allegri manda in campo dal primo minuto Vlahovic al fianco di Kean. Qui le formazioni ufficiali dell’incontro in chiave Fantacalcio: