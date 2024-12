Intervenuto “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, Eugenio Fascetti ha parlato della lotta scudetto e non solo. "Le favorite? Napoli, Inter ed Atalanta. Escludo il Milan che, per me, non ha ancora trovato la quadra e, anzi, non vedo feeling tra Fonseca ed il gruppo squadra. Perché non si dimette? Bisognerebbe chiederlo a lui, è un discorso delicato, ognuno reagisce come meglio crede. L’importante, comunque, è che le italiane facciano bene in Europa”.