FCIN1908 – Inter, Chivu si affida ai giovani: ecco gli U23 convocati per il Torino

Il tecnico nerazzurro, fra infortuni e necessità di far rifiatare qualche elemento, potrebbe dar spazio a forze fresche
Quarti di finale di Coppa Italia per l'Inter, che questa sera affronta il Torino.

Fra infortuni e necessità di far rifiatare qualche elemento, Cristian Chivu non solo darà spazio a chi ha giocato meno, ma potrebbe affidarsi anche a diversi giovani dell'U23.

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, oltre a Cocchi (in odore di maglia da titolare), Bovo e Kamate, già presenti in panchina in campionato contro la Cremonese, potrebbe arrivare la convocazione anche per altri due protagonisti della formazione di Stefano Vecchi: si tratta di Christos Alexiou, difensore greco classe 2005, e di Luka Topalovic, centrocampista sloveno classe 2006.

Il primo, ex capitano della Primavera nerazzurra, ha già ricevuto 5 chiamate in Prima Squadra in questa stagione, senza però riuscire ad esordire. Il secondo, invece, ha debuttato lo scorso maggio a Como, ma è alla prima panchina in questo 2025/26.

