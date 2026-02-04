Pellegatti: “Vorrei incontrare Ndoye e lo vorrei abbracciare perché…”

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così del Milan di Allegri. Il giornalista ha poi ringraziato l'ex Bologna Ndoye:
Il Milan di Allegri è secondo a -5 dall'Inter capolista: Carlo Pellegatti ha voluto 'ringraziare' il gol di Ndoye in finale di Coppa Italia
"Chiedo sempre un appuntamento con Ndoye ma non riesco ad averlo. Ndoye, autore del gol del Bologna in finale di Coppa Italia, andrei a cercarlo e ad abbracciarlo.
Perché senza quel gol di Ndoye saremmo qui senza Tare, senza Allegri. Forse anche senza o con Conceicao e non so dove saremmo stati in classifica.
Anche in caso di vittoria del Milan sapevamo che sarebbe cambiato poco ma il gol di Ndoye ha cambiato la storia del Milan"
