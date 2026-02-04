FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pellegatti: “Vorrei incontrare Ndoye e lo vorrei abbracciare perché…”

ultimora

Pellegatti: “Vorrei incontrare Ndoye e lo vorrei abbracciare perché…”

Pellegatti: “Vorrei incontrare Ndoye e lo vorrei abbracciare perché…” - immagine 1
Il Milan di Allegri è secondo a -5 dall'Inter capolista: Carlo Pellegatti ha voluto 'ringraziare' il gol di Ndoye in finale di Coppa Italia
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul suo canale Youtube, Carlo Pellegatti ha parlato così del Milan di Allegri. Il giornalista ha poi ringraziato l'ex Bologna Ndoye:

Ndoye Bologna

"Chiedo sempre un appuntamento con Ndoye ma non riesco ad averlo. Ndoye, autore del gol del Bologna in finale di Coppa Italia, andrei a cercarlo e ad abbracciarlo.

Pellegatti: “Vorrei incontrare Ndoye e lo vorrei abbracciare perché…”- immagine 3
Getty Images

Perché senza quel gol di Ndoye saremmo qui senza Tare, senza Allegri. Forse anche senza o con Conceicao e non so dove saremmo stati in classifica.

Anche in caso di vittoria del Milan sapevamo che sarebbe cambiato poco ma il gol di Ndoye ha cambiato la storia del Milan"

Leggi anche
Mauro: “Inter? Nel derby d’Italia avrà tutto da perdere. Per la Juve non positivo...
Petardo Cremona, le sanzioni per l’Inter: 50.000 euro di multa e diffida specifica. I dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA