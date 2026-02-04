Intervenuti su Yotube, Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti hanno parlato del petardo lanciato da un tifoso dell'Inter ad Audero: "Voglio dire che Audero è stato incosciente a rimanere in porta, non sapeva quanti petardi, quanti bomboni, quante bombe carta c'erano.
Sabatini: “Audero incosciente, qualcuno risponda a queste domande”. Pellegatti aggiunge
Questo almeno chiariamolo, che venga chiarito questo. Non sono per la chiusura delle Curve, deve pagare un colpevole ma se il colpevole non è uno ma fa parte di un gruppo organizzato, chi mi dice che era solo, che aveva solo due petardi. Come aveva eluso i controlli? A queste domande qualcuno deve rispondere. Come ha fatto a passare i controlli? Non mi interessa di che gruppi siano ma i controlli vengono fatti o no? O per paura, per quieto vivere allora fanno entrare le Curve... Se è così, il derby è pericoloso"
Interviene poi Pellegatti: "Dispiace perché erano tanti anni che non capitava. L'unica cosa che dico è che vedo proporzione, mi sembra di capire che picchiarsi sull'autostrada sia più grave che tirare dentro un petardo allo stadio, quello mi lascia un po' perplesso. Non farei differenze di sanzione, siamo tornati indietro di tanti anni"
