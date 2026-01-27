Il direttore del Corriere dello Sport è tornato a parlare dell'allenatore portoghese e di come sia riuscito a raggiungere tanti traguardi

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 19:46)

Ieri era il compleanno diJosé Mourinho (un po' come Natale per tanti tifosi nerazzurri che non hanno ancora dimenticato quello che ha fatto sula panchina dell'Inter). Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sui social racconta che sono stati tanti i sostenitori interisti e della Roma che gli hanno chiesto di girargli gli auguri. E il giornaista ha così scritto quello che pensa dell'allenatore portoghese (ha scritto su di lui il libro "Diventare Mourinho. Lui ha cambiato la Roma. Roma ha cambiato lui", Sperling & Kupfer edizioni.ndr).

"Ieri per il compleanno di Mourinho ho ricevuto un centinaio di messaggi di romanisti e interisti che chiedevano di girargli gli auguri. Un caso unico. Come unico è lui. Che sarà anche divisivo ma poi... II Chelsea non vinceva la Premier da 50 anni e Mou l'ha vinta con il Chelsea. L'Inter non vinceva la Champions League da 45 anni e Mou l'ha vinta con l'Inter. II Real Madrid non vinceva la Coppa del Re da 22 anni e Mou l'ha vinta con il Real. II Manchester United non vinceva un trofeo europeo da 9 anni e Mou ha vinto l'Europa League con lo United. La Roma non aveva mai vinto un trofeo europeo nella sua storia e Mou ha firmato la Conference League al primo anno. Ha inoltre portato la Roma in finale di Europa League al secondo anno. JM ha disputato 6 finali europee, 5 le ha vinte più Taylor. É stato il primo a vincere tutte le competizioni europee", ha scritto.ù

E ha anche aggiunto: "È stato il primo nella storia a conquistare un trofeo europeo con quattro club diversi. Alcuni lo bollano di superato solo perché ha avuto la disgrazia di allenare il Fenerbahce nel campionato più corrotto d'Europa (arresti a gogo) e adesso è al Benfica che ha speso 140 milioni prima del suo arrivo sbagliando il mercato. Che lui non può correggere. Mi faccio biondo se da qui a tre anni non ci regala un'altra impresa".