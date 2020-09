FCIN1908 / Inter, Ranocchia medita sul futuro: incontro in corso con il suo entourage

Andrea Ranocchia può lasciare l’Inter. Il difensore classe 1988 sta valutando l’ipotesi di dire addio alla maglia nerazzurra e riflette sul suo futuro. Secondo quanto appreso da FCINTER1908.IT, in questi minuti è in corso in un noto albergo di Milano un summit tra il difensore e il suo agente Tullio Tinti.

Ranocchia dovrà scogliere i dubbi nei prossimi giorni e comunicare la sua decisione alla dirigenza dell’Inter, che dopo Godin (si attende l’ufficialità del passaggio al Cagliari) potrebbe salutare un altro difensore.