Inter Primavera, Jurgens si è sbloccato: febbraio mese d’oro, i numeri

L'attaccante estone, dopo una prima parte di stagione difficile dal punto di vista realizzativo, è ora sempre più decisivo

Febbraio è il mese di Oliver Jurgens: l'attaccante dell'Inter Primavera è andato a segno anche oggi in occasione del netto successo sul campo della Juventus, e ha confermato una volta di più il suo splendido stato di forma. I numeri spiegano meglio di ogni parola la svolta del gioiellino estone: nell'ultimo mese ha giocato 7 partite, mettendo a referto 4 gol e 2 assist. Un vero e proprio cambio di registro, se si pensa che in tutto il resto della stagione ha totalizzato 14 presenze tra campionato e Youth League, con una sola rete segnata. La speranza, per Chivu e per la Primavera nerazzurra, è che possa ora continuare su questi standard.