Felipe Melo dice addio al calcio: “Ringrazio tutti i club con cui ho giocato”

«La mia forza viene sempre dalla fede, dall'amore e dalla misericordia di Dio. Nei momenti più difficili, Lui è stato con me, mi ha sollevato, e nei momenti di gloria, mi ha ricordato di essere grato. Ringrazio tutti i club nei quali ho avuto il piacere di giocare, i tifosi, che sono stati la benzina del mio viaggio, i miei compagni, tutte le persone che hanno segnato questo viaggio e la mia famiglia, che ha sempre creduto in me. Ma soprattutto ringrazio Dio, che mi ha dato il dono, il coraggio e la possibilità di vivere tutto questo», aggiunge il brasiliano.

«Ora vado fiducioso al prossimo capitolo, perché so che Lui continuerà a guidarmi. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa storia. Sono grato a Gesù per essere una presenza unica e sufficiente nella mia vita. Non smetterò mai di sognare in grande, seguirlo con convinzione e agire, perché Lui i sogni li realizza», ha concluso.