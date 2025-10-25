FC Inter 1908
Incredibile Ferrara: “Rigore Napoli? Contatto c’è”. Capuano insorge: “Lo ascolto e penso a…”

Incredibili le parole di Ciro Ferrara, ex calciatore del Napoli, negli studi di DAZN dopo la gara tra gli azzurri e l'Inter
Marco Astori
Incredibili le parole di Ciro Ferrara, ex calciatore del Napoli, negli studi di DAZN dopo la gara tra gli azzurri e l'Inter. Secondo lui ci sarebbe stato un contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan in occasione dell'assurdo rigore concesso ai partenopei nel primo tempo.

"Non lo so. Il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo c'è e Di Lorenzo è davanti a Mkhitaryan. Di Lorenzo ha fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi giocatore, è davanti e cerca di coprire. Mkhitaryan non vuole fare fallo ma va a contrasto", le sue parole.

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama, insorge così sul suo profilo X commentando le sue parole: "Ascolto Ciro Ferrara su DAZN e penso a quelli che vorrebbero mettere gli ex calciatori in sala Var...".

