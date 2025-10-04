Parlando di Leao, io prendo Lautaro ad esempio, per quello che fa sempre. Quando Leao avrà certi atteggiamenti, allora avrà quel posto nel Milan accanto a Pulisic, che è titolare fisso”.
Ciro Ferrara pazzo di Lautaro Martinez: parole al miele dell'ex difensore per il capitano dell'Inter dopo il 4-1 alla Cremonese:
“Lautaro è un esempio. Potrebbe giocare con la sigaretta in bocca per come si impegna: capitano, numero 10, ma il modo in cui va sempre a rincorrere gli avversari…
