Ferrara: “Rigore Napoli? A parti invertite Inter avrebbe contestato? Magari mi esprimo male ma…”

Negli studi di DAZN, Ciro Ferrara, ex calciatore, è tornato così sul rigore concesso al Napoli nella gara contro l'Inter
Marco Astori
Negli studi di DAZN, Ciro Ferrara, ex calciatore, è tornato così sul rigore concesso al Napoli nella gara contro l'Inter: "Qualsiasi attaccante la prima cosa che fa è proteggere l'intervento del difendente: il contatto c'è. Poi per l'amor di Dio, l'anomalia sta nel fatto che l'arbitro non fischia, per lui non è rigore: e ci può stare, è una valutazione, e dopo 8 secondi viene richiamato dall'assistente.

Allora, io dico una cosa: a parte invertite l'Inter è un rigore che avrebbe contestato? Il Napoli avrebbe probabilmente protestato, ma ti dà la dimostrazione che a seconda di dove capita l'episodio ognuno cerca di tirare l'acqua al suo mulino. Poi è una valutazione di campo: se l'arbitro non fosse stato chiamato dall'assistente, va bene.

Io dico una cosa: è un rigorino? Ok, allora giudichiamoli tutti quanti in questa maniera: poiché la valutazione è diversa, evidentemente non ci sarà mai un'uniformità. Togliamo Napoli e Inter: se fosse capitato ad un'altra, avrebbe reclamato il rigore? E' il gioco delle parti, dai ragazzi: magari mi sto esprimendo male".

