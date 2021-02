Ferri: “Importante il recupero di Eriksen. Bravi Conte e la società a…”

L'ex giocatore nerazzurro è intervenuto a Inter TV per parlare di come l'Inter arrivi a questo appuntamento, che potrebbe diventare decisivo.

Riccardo Ferri ai microfoni di Inter TV prima del derby: "La difesa è sempre stata un gioco di squadra. La squadra ha un potenziale nelle ripartenze fortissimo. Ha la forza di poter aggredire con un margine incredibile di campo con Barella, Hakimi, lo stesso Perisic. E poi c'è questo atteggiamento della squadra che chiude le linee di passaggio e dà una copertura maggiore ai tre dietro, che come tutti - se lasciati con il campo aperto - vanno in difficoltà. Rischiamo meno nella costruzione. L'Inter ha un centrocampo che non ha nulla da invidiare a nessuna squadra di serie A. Barella riesce a coprire la propria zona e ad essere sempre in movimento. E poi importante il recupero di Eriksen, che riesce a ragionare prima degli altri, quello che fa il penultimo passaggio importante".