La stagione appena conclusa ha lasciato ai tifosi dell’Inter una serie di ricordi destinati a restare per sempre nel cuore. La Lega Serie A sta promuovendo però un’iniziativa che può consolidare ulteriormente la memoria di quanto accaduto nella favolosa cavalcata della squadra di Cristian Chivu verso il doblete.
fcinter1908 ultimora Festival della Serie A: a Parma gratis le istantanee dell’ultima stagione
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Festival della Serie A: a Parma gratis le istantanee dell’ultima stagione
In Piazza Garibaldi tra i vari spazi anche quello allestito dalla Lega Serie A con la possibilità di portare a casa
Coloro che saranno infatti al Festival di Parma oggi e domani potranno portare a casa gratuitamente le cartoline che immortalano i momenti più significativi della stagione.
La vittoria sulla Roma, l’incrocio tra i fratelli Thuram, il record di assist di Federico Dimarco: sono solo alcuni dei soggetti scelti per le cartoline della stagione che sono disponibili nello spazio allestito dall’area social della Lega Serie A in zona Portici del Grano.
Portarle a casa è semplice e totalmente gratuito: basta raggiungere lo stand e scegliere le foto più gradite tra le tante a disposizione. Basta soltanto fare in fretta.
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