Festival della Serie A: a Parma gratis le istantanee dell’ultima stagione

La stagione appena conclusa ha lasciato ai tifosi dell’Inter una serie di ricordi destinati a restare per sempre nel cuore. La Lega Serie A sta promuovendo però un’iniziativa che può consolidare ulteriormente la memoria di quanto accaduto nella favolosa cavalcata della squadra di Cristian Chivu verso il doblete.

Coloro che saranno infatti al Festival di Parma oggi e domani potranno portare a casa gratuitamente le cartoline che immortalano i momenti più significativi della stagione.

La vittoria sulla Roma, l’incrocio tra i fratelli Thuram, il record di assist di Federico Dimarco: sono solo alcuni dei soggetti scelti per le cartoline della stagione che sono disponibili nello spazio allestito dall’area social della Lega Serie A in zona Portici del Grano.

Portarle a casa è semplice e totalmente gratuito: basta raggiungere lo stand e scegliere le foto più gradite tra le tante a disposizione. Basta soltanto fare in fretta.