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In casa Udinese c'è un giovane portiere che sta facendo parlare di sè: parliamo di Josè Alberto Sebastiani, classe 2009 aggregato al ritiro pre campionato della prima Squadra friulana. Un ragazzo che si sta mettendo in mostra, e che potrebbe diventare ufficialmente il terzo portiere dei bianconeri. Il suo nome è già molto noto: si tratta, infatti, del figlio di Amadeus, il popolarissimo conduttore televisivo, e di Giovanna Civitillo. Chiamato così in onore di Josè Mourinho, in passato è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, per poi trasferirsi all'Udinese nell'estate del 2024.