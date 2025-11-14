E poi aggiunge: "Mi dispiace per Musetti, ieri era lì ci avevo sperato. E il Vaticano ha tirato un sospiro di sollievo: Musetti quando perde un punto fortunatamente non c'è mai l'audio, però il labiale si legge perfettamente. E' l'unico cui si vedrebbe il labiale anche in radio". "Musetti non farà la Coppa Davis perché è stanco - ha poi detto Fiorello - E una nota piattaforma si è già portata avanti con una nuova serie: La coppa che non c'aveva voglia nessuno. Dopo Sinner ora abbiamo quella su Musetti e noi abbiamo anche il trailer".