Il calciatore ha segnato e fatto assist nella gara contro l'Angola e poi ha espresso la sua soddisfazione sui social

Eva A. Provenzano Caporedattore 14 novembre 2025 (modifica il 14 novembre 2025 | 20:46)

«Mi godo ogni momento mentre rappresento il mio Paese».Lautaro Martinez ha scritto un post sui social dopo la vittoria dell'Argentina nell'amichevole contro l'Angola per due a zero: suo il gol dell'uno a zero con assist di Messi, suo l'assist per il due a zero su gol della Pulce.

Il giocatore ha scritto anche: "Grazie Angola per l'affetto". La Nazionale campione del Mondo è stata accolta a Luanda per la partita che ha permesso di incassare all'AFA 12 mln circa. Lautarocon la rete segnata all'Angola diventa il quarto marcatore di tutti i tempi della sua Nazionale.

Il capitano dell'Inter rientrerà in Italia nelle prossime ore. Martedì sarà a disposizione di Chivu quando la squadra (i giocatori non convocati in Nazionale si sono allenati fino ad oggi e avranno dei giorni di pausa) comincerà a preparare il derby di domenica sera.