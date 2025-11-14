FC Inter 1908
Lautaro Martinez sui social: “Mi godo ogni momento con la maglia dell’Argentina”

Il calciatore ha segnato e fatto assist nella gara contro l'Angola e poi ha espresso la sua soddisfazione sui social
Eva A. Provenzano
«Mi godo ogni momento mentre rappresento il mio Paese».Lautaro Martinez ha scritto un post sui social dopo la vittoria dell'Argentina nell'amichevole contro l'Angola per due a zero: suo il gol dell'uno a zero con assist di Messi, suo l'assist per il due a zero su gol della Pulce.

Il giocatore ha scritto anche: "Grazie Angola per l'affetto". La Nazionale campione del Mondo è stata accolta a Luanda per la partita che ha permesso di incassare all'AFA 12 mln circa. Lautarocon la rete segnata all'Angola diventa il quarto marcatore di tutti i tempi della sua Nazionale.

Il capitano dell'Inter rientrerà in Italia nelle prossime ore. Martedì sarà a disposizione di Chivu quando la squadra (i giocatori non convocati in Nazionale si sono allenati fino ad oggi e avranno dei giorni di pausa) comincerà a preparare il derby di domenica sera.

 

