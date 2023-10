Serie A, Fiorentina-Cagliari 3-0: successo che sa di Europa per Italiano

I viola agganciano Napoli e Juventus al terzo posto: in rete Gonzalez e Nzola, in mezzo l'autogol di Dossena

La Fiorentina vince senza problemi contro il Cagliari e sale al terzo posto in classifica, agganciando Napoli e Juventus a quota 14 punti. La formazione viola si impone con il punteggio di 3-0: apre le marcature il solito Nico Gonzalez dopo soli 3 minuti, a metà del primo tempo arriva il raddoppio grazie a una sfortunata autorete di Dossena. Nei minuti finali c'è gloria anche per Nzola, al suo primo centro con la nuova maglia. Buio pesto per i sardi, mestamente ultimi e ancora senza vittorie in stagione.