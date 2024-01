Colonnese: “Inter forte, alla Fiorentina serve una partita perfetta. Inzaghi…”

DIFESA - “La Fiorentina deve cercare di prendere meno gol, nell’Inter la differenza la fa anche la solidità dietro. La Fiorentina deve fare una partita ordinata, non giocare troppo alta con l’Inter perché rischi di pagarla sennò. Contro l’Inter devi cercare di fare una partita perfetta, soprattutto in difesa, dove dovresti avere un uomo in più. Con la difesa a quattro rischi di giocare spesso con l’uno contro uno contro Lautaro e Thuram, penso che vada affrontata sempre con la difesa a tre. Quando si gioca con una difesa a tre ci sono più riferimenti su tutto il campo e diventa sempre più complicata per la squadra più forte”.