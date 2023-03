Milan, Pioli: “E’ il momento di dare continuità. Ogni partita…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha risposto così alle domande

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha risposto così alle domande dei giornalisti:

4 marzo, Fiorentina-Milan, in ricordo di Astori.

"Che Davide sorriderà sicuramente sì. Intimamente per me è sempre una particolare, domani anche di più. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un'associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un'educazione incredibile, sarà una partita particolare".