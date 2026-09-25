Football Benchamrk ha aggiornato la classifica col valore dei giocatori. Nei primi 150 giocatori figurano ben 6 giocatori dell’Inter
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PRIMI 10
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Questi i primi 10 giocatori per valore assoluto:
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