Football Benchamrk ha aggiornato la classifica col valore dei giocatori. Nei primi 150 giocatori figurano ben 6 giocatori dell’Inter

Andrea Della Sala
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PRIMI 10

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Football Benchamrk ha aggiornato la classifica col valore dei giocatori. Queste le ultime valutazione aggiornate a settembre secondo l’agenzia. Nei primi 150 giocatori figurano ben 6 giocatori dell’Inter.

Questi i primi 10 giocatori per valore assoluto:

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Lautaro Bastoni

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