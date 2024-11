"Sarà molto divertente, è una grande motivazione per tutti", ha detto Diego Forlan in merito al Mondiale per Club

Intervenuto ai microfoni della FIFA, Diego Forlan , ex attaccante tra le altre di Inter e Atletico Madrid, ha parlato così del Mondiale per Club 2025:

"Sarà molto divertente, tante squadre di diversi continenti avranno la possibilità di giocare un Mondiale per Club in un mese, è una grande motivazione per tutti, di poter competere contro squadre che difficilmente potresti incontrare, forse solo in amichevole. Così è molto divertente"