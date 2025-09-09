Francia e Islanda sono primi a quota 3 punti dopo le vittorie all'esordio rispettivamente contro Ucraina e Azerbaigian

Matteo Pifferi Redattore 9 settembre - 19:35

Dopo essere stato in panchina per tutta la partita contro l'Ucraina quattro giorni fa, Marcus Thuram scenderà in campo dal 1' contro l'Islanda.

Didier Deschamps dà una chance da titolare all'attaccante dell'Inter in un reparto offensivo da paura con Barcola, Olise e Mbappé.

Francia e Islanda sono primi a quota 3 punti dopo le vittorie all'esordio rispettivamente contro Ucraina e Azerbaigian. Deschamps ieri in conferenza stampa ha parlato così di Thuram:

«È stato con noi regolarmente, l'ho utilizzato, non nello stesso sistema del suo club, dove ci sono due attaccanti. Ha fatto delle buone cose, ma gli è mancata l'efficienza che ci si aspetta da un attaccante. Ha avuto occasioni e occasioni. Deve ancora fare un salto di qualità. Marcus non si tira mai indietro, dà molto, anche se non fa tutto bene. (...) So di poter contare su di lui, che parta titolare o subentri», ha spiegato l'ex allenatore della Juventus ai media.