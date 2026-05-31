In Francia – La mossa di Luis Henrique per gestire la sua immagine

Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia il giocatore ha deciso di affidare le questioni di marketing legate al suo nome ad una nuova agenzia

In Francia, dove ha giocato prima di approdare all'Inter, parlano di Luis Henrique, esterno che ha appena vinto con la maglia nerazzurra Scudetto e Coppa Italia. Il giocatore, secondo le indiscrezioni italiane, potrebbe partire quest'estate dopo un solo anno in nerazzurro.