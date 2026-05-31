In Francia, dove ha giocato prima di approdare all'Inter, parlano di Luis Henrique, esterno che ha appena vinto con la maglia nerazzurra Scudetto e Coppa Italia. Il giocatore, secondo le indiscrezioni italiane, potrebbe partire quest'estate dopo un solo anno in nerazzurro.
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fcinter1908 ultimora In Francia – La mossa di Luis Henrique per gestire la sua immagine
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In Francia – La mossa di Luis Henrique per gestire la sua immagine
Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia il giocatore ha deciso di affidare le questioni di marketing legate al suo nome ad una nuova agenzia
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Intanto lui si sta preoccupando anche della sua immagine. Da quanto scrive il sito francese Sportune, il brasiliano avrebbe affidato i suoi diritti di immagine e la gestione del marketing legato al suo nome all'agenzia Press FC, un'agenzia brasiliana specializzata nel settore.
Una questione separata rispetto a Roc Nation che invece gestisce i suoi interessi sportivi dal 2024 e continuerà a gestirli.
(Fonte: sportune.20minutes.fr)
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