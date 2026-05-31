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fcinter1908 ultimora Yamal: “Ho avuto paura di non poter giocare il Mondiale. Sono convinto che…”

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Yamal: “Ho avuto paura di non poter giocare il Mondiale. Sono convinto che…”

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"Ho pregato dentro di me che non fosse nulla, che fosse solo un crampo o qualcosa del genere, perché vedevo il Mondiale alle porte", dice Yamal
Matteo Pifferi Redattore 

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La star della nazionale spagnola Lamine Yamal, che si sta riprendendo da un infortunio alla coscia sinistra, ha ammesso di aver avuto "paura" di perdere il Mondiale nordamericano, che inizia l'11 giugno.

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Colpito al bicipite femorale sinistro il 22 aprile durante una partita di Liga tra il suo Barcelona ed il Celta Vigo, il prodigioso diciottenne ha dichiarato ai media della Federazione spagnola che aveva "paura che l'infortunio fosse più grave" ma forse ancora di più "che potesse avere una ricaduta tale da fargli perdere la Coppa del Mondo".

"Ho pregato dentro di me che non fosse nulla, che fosse solo un crampo o qualcosa del genere, perché vedevo il Mondiale alle porte e sapevo che un infortunio di questa natura non è mai per poco tempo", ha aggiunto.

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Yamal fa parte della lista del tecnico spagnolo Luis de la Fuente per il Mondiale 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada dall'11 giugno al 19 luglio. La prima partita della Roja è prevista il 15 giugno contro Capo Verde, prima dell'Arabia Saudita il 21 e poi l'Uruguay il 27. Questa mattina, Yamal si è riscaldato con i suoi compagni di squadra durante il primo allenamento della squadra nazionale prima di lasciare il campo e raggiungere la palestra. Yamal, che sta per disputare la sua prima Coppa del Mondo, è convinto che "questo sia l'appuntamento più importante" del calcio: "ho sognato mille volte di vincere la Coppa".

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