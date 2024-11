Francia, Trémoulinas: “Pavard? È titolare nell’Inter, è normale convocarlo”

Intervistato da L'Equipe , Benoît Trémoulinas , ex difensore del Bordeaux , ha parlato della scelta di Deschamps di convocare Benjamin Pavard e Kingsley Coman dopo le defezioni di Wesley Fofana e Ousmane Dembélé. "Trovo che Benjamin Pavard, titolare dell'Inter, sia logico da convocare. Coman sta tornando molto bene, è logico che sia tornato. Coman si è infortunato e sta tornando".

"È stato infortunato per molto tempo e sta tornando molto bene. Sono convinto che se continuerà entrerà nel gruppo perché è un grande giocatore. Se è incomprensibile non avere questi due giocatori nella lista iniziale? Coman è rimasto infortunato per molto tempo. Pavard, può essere una scelta. C'è ancora Upamecano, c'è ancora Konaté, c'è ancora Koundé…".