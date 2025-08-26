Il quotidiano parla della vittoria contro il Torino, delle parole di Marotta sul mercato e del centrocampo nerazzurro

Eva A. Provenzano Caporedattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 16:46)

"Tutto troppo facile per essere campionato, ma a Chivu importa poco. Si prende i 3 punti e fa il pieno di vitamine e morale. Il resto verrà, il tecnico per primo sa che non sarà sempre così semplice.

La prima ufficiale, che in realtà diventa rapidamente l’ultima delle amichevoli, riassume le prove d’estate, nel “nuovo” 3-5-2 le posizioni sono molto più tradizionali, più prevedibili, forse è meno

spettacolare, ma non è detto che sia un male. I difensori attaccano solo su angoli e punizione". Così il quotidiano Il Giornale parla della vittoria dell'Inter contro il Torino per cinque a zero nella prima giornata di campionato.

Il quotidiano poi racconta i gol e sulla partita aggiunge una nota sui tifosi: "Curva Nord disertata per protesta, ma non vuota. Cori saltuari dal resto dello stadio. Si può ancora giocare anche senza gli ultras", si legge nell'articolo.

Poi si va sul mercato: "Al netto del recupero di Calhanoglu, stavolta assente per squalifica, e di test più impegnativi, l’impressione è che Chivu dovrà presto trovare un posto in squadra a Sucic. Ne capiremo di più a mercato finito («legittima la scelta dell’Atalanta di non venderci Lookman», spiega Marotta) e organico al completo. Se non cambia il sistema di gioco, Frattesifarà fatica anche quest’anno. Se dalla panchina ha avvertito il pericolo, attenzione a improvvisi mal di pancia di fine estate", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)