Frattesi a Inter TV: “È scattata la voglia di vincere, oggi era troppo importante per…”

Davide Frattesi ha analizzato la prestazione del gruppo nerazzurro a Empoli: "Che cosa è scattato in noi? È scattata la voglia di vincere. Oggi era troppo importante per allungare sulle altre squadre. Volevamo vincere a tuti i costi. È una cosa buona e dovremo continuare così per tutte le partite. Se ci aspettavamo la reazione dell'Empoli? Hanno cambiato l'allenatore, hanno zero punti in classifica: qualcosa ti scatta verso la fine. Sai che puoi recuperarla con un gol. Normale abbiano avuto una reazione sul finale".