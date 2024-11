Inter, Frattesi e Pavard gli investimenti più costosi. Arnautovic la “sorpresa”

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si torna a parlare dell'ultimo bilancio finanziario dell'Inter. Analizzando la voce "spese" per quanto riguarda gli acquisti di calciatori, emerge che gli investimenti maggiori sono stati fatti per Frattesi e Pavard, costati complessivamente una sessantina di milioni di euro: "In cima alla lista c'è Davide Frattesi, a quota 31.378.764 milioni di euro. Segue Pavard staccato di pochissimo, a 31.286.774, mentre poi c'è Carlos Augusto a poco più di 13 milioni".

"La sorpresa è Arnautovic, pagato dall'Inter poco meno di 11 milioni. Una cifra molto elevata, che almeno per ora sul campo non è valsa l'investimento. Infine, è interessante vedere come l'arrivo di Zielinski non sia stato proprio a parametro zero: dopo la naturale scadenza di contratto con il Napoli, l'Inter ha comunque sborsato 2,1 milioni per regalarlo ad Inzaghi".