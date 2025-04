Bellanova e McKennie nelle chat

In un'altra chat del 23 ottobre 2022, si parla di altri calciatori, non indagati: "Un'ulteriore evidenza in ordine alla propensione, su impulso del De Giacomo, nel ricercare nuovi clienti la si evince dalla chat in cui emerge che Fagioli aveva portato Bellanova, oltre a Pinsoglio e Gatti, questi ultimi due tuttavia considerati non un buon acquisto a fronte delle somme esigue di denaro oggetto delle Scommesse. Ancor piu' significative, perche' piu' che evocative della personalita' di De Giacomo e pure di Fagioli, sono le chat del 25.3.2023, dalle quali si evince la soddisfazione del primo a fronte delle perdite di Bellanova.'E sai qual e' il bello? Che glielo sto consigliando io, ha preso 2-3 sberle di fila' dice Fagoli e De Giacomo". "Analogo accerchiamento - si legge ancora negli atti - si verificava nei confronti del giocatore Mc Kennie, come si desume dalla chat tra De Giacomo e Fagioli del 27.12.2022. 'Ma stavo pensando... ma il buon Weston...ma perche' non me lo fai prendere agli altri giochi... che sei li' che dormi...che l'altro giorno avete mandato la foto che ha vinto al casino'... e di' che lo zio Tom c'ha anche il casino'.".