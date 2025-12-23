FC Inter 1908
Frey: “Ecco il mio voto al 2025 dell’Inter”. Toni: “Se il Bayern Monaco…”

Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Sebastien Frey e Luca Toni hanno parlato di Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Durante il podcast Cose Scomode ad Aura Sport, Sebastien Frey e Luca Toni hanno parlato di Inter. "All'Inter do un 7,5, sta facendo cose importanti ma non posso dare un voto alto perché mancano dei trofei", dice Frey. "Se dai 10 all'Inter (voto dato da Luca Diddi, ndr), cosa dai al Napoli?", risponde Luca Toni.

"L'Inter è la squadra più forte, se non vinci il campionato vuol dire che hai sbagliato. Se il Bayern non vince la Bundesliga vuol dire che è un'annata bruttissima. E' mancata solo nella vittoria di scudetti, in Champions è stato straordinaria ma ha buttato via troppi scudetti", continua Toni che opta per il 7,5 anche lui.

Cosa servirebbe all'Inter a gennaio? Toni non ha dubbi: "Posso dire la mia? Vorrei vedere un altro modulo, basta con il 3-5-2, vorrei vedere esterni che saltino l'uomo. Le squadre top che giocano 3-5-2 mi stancano"

