Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League
Marco Astori
Marco Astori 

Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Io divido le due partite: è stata compromessa all'andata. Chivu ha fatto sempre scelte importanti: adoro la meritocrazia che usa, ma all'andata ha tradito con un centrocampo anomalo.

Nell'andata c'era poca concretezza, non era protagonista: ho visto l'Inter eliminata da non protagonista, quando invece lo è sempre stata. Al ritorno tanti errori nei cross: è vero che il Bodo non viene analizzato bene, non è una squadra che è lì a caso. Ma l'Inter poteva fare di più sul ritmo: mi ha deluso un po', capivi che non avrebbe passato il turno. Avevo fiducia, ma dopo 20 minuti ho detto "la può anche perdere": c'era qualcosa che non andava".

