Nicola Ventola , ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha parlato così dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions League: "Io divido le due partite: è stata compromessa all'andata. Chivu ha fatto sempre scelte importanti: adoro la meritocrazia che usa, ma all'andata ha tradito con un centrocampo anomalo.

Nell'andata c'era poca concretezza, non era protagonista: ho visto l'Inter eliminata da non protagonista, quando invece lo è sempre stata. Al ritorno tanti errori nei cross: è vero che il Bodo non viene analizzato bene, non è una squadra che è lì a caso. Ma l'Inter poteva fare di più sul ritmo: mi ha deluso un po', capivi che non avrebbe passato il turno. Avevo fiducia, ma dopo 20 minuti ho detto "la può anche perdere": c'era qualcosa che non andava".