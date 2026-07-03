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fcinter1908 ultimora Garbo: “CT? Meglio Conte di Mancini: ecco perché. Yamal? Fosse nato in Italia…”

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Garbo: “CT? Meglio Conte di Mancini: ecco perché. Yamal? Fosse nato in Italia…”

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"Il commissario tecnico è l'ultimo dei problemi. Il vero nodo è il movimento calcistico", aggiunge poi Garbo
Matteo Pifferi Redattore 

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Daniele Garbo, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Tutto Napoli della corsa al CT dell'Italia, con Mancini e Conte che sono i due candidati più probabili:

Garbo: “CT? Meglio Conte di Mancini: ecco perché. Yamal? Fosse nato in Italia…”- immagine 2

"Il commissario tecnico è l'ultimo dei problemi. Il vero nodo è il movimento calcistico. Se oggi mettessimo Guardiola sulla panchina dell'Italia, probabilmente non riuscirebbe a fare molto meglio di chi l'ha preceduto, perché manca la materia prima. Oggi quasi il 70% dei calciatori di Serie A è straniero e i giocatori italiani realmente convocabili sono pochissimi. Bisogna ripartire dai settori giovanili e cambiare mentalità, dando spazio ai giovani. Julio Velasco ha detto una cosa sacrosanta: se Yamal fosse nato in Italia, a 17 anni probabilmente sarebbe stato mandato in Serie C invece di giocare titolare in una grande squadra."

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Conte è il profilo giusto per ripartire?

"Secondo me sì. Lo preferisco nettamente a un eventuale ritorno di Mancini, anche per una questione etica dopo il modo in cui ha lasciato la Nazionale. Conte ha già dimostrato di saper costruire una squadra con un'identità precisa, ma il suo compito sarà comunque difficilissimo. Senza una riforma profonda del sistema, il commissario tecnico da solo non potrà risolvere tutti i problemi del calcio italiano."

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