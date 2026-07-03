"Il commissario tecnico è l'ultimo dei problemi. Il vero nodo è il movimento calcistico. Se oggi mettessimo Guardiola sulla panchina dell'Italia, probabilmente non riuscirebbe a fare molto meglio di chi l'ha preceduto, perché manca la materia prima. Oggi quasi il 70% dei calciatori di Serie A è straniero e i giocatori italiani realmente convocabili sono pochissimi. Bisogna ripartire dai settori giovanili e cambiare mentalità, dando spazio ai giovani. Julio Velasco ha detto una cosa sacrosanta: se Yamal fosse nato in Italia, a 17 anni probabilmente sarebbe stato mandato in Serie C invece di giocare titolare in una grande squadra."