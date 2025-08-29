Garlando: “Inter ha annunciato rivoluzione, poi si è tirata indietro. Lookman serviva, Chivu…”

"L'Inter di fatto ha annunciato una rivoluzione che poi si è rimangiata. Sembrava andasse via Calhanoglu, Pavard, anche Thuram sembrava avesse rotto. La squadra era stata progettata per un 3-4-2-1 con Lookman, stava cambiando pelle e poi è tornata indietro. Però quel cambiamento va fatto, se l'Inter alla fine è crollata perché era una squadra troppo vecchia, quel cambiamento va fatto. Sucic non deve più uscire dal campo, uno con le caratteristiche di Lookman ci vuole. Quello schema, che si è visto nel finale col Torino, Chivu ce l'ha dentro. Questo lavoro di cambiare pelle lo deve fare, qua si gioca la partita di Chivu. Non basta dire bravo perché ha fatto l'Inter di Inzaghi, deve fare la sua Inter".