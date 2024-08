"Mentre Ademola Lookman ha proseguito a Zingonia il lavoro personalizzato e a parte rispetto alla squadra da lui richiesto. Il reintegro in gruppo avverrà dopo la pausa per le nazionali (e dovrebbe essere convocato dalla Nigeria)", spiega La Gazzetta. Ieri si è allenato in gruppo anche Toloi, a parte invece Sulemana (in piscina), Kolasinac e Bakker. Hien non si è allenato per influenza, terapie invece per Scalvini e Scamacca.