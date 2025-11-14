Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Vedo un campionato molto equilibrato, nessuna delle due credo possa prendere il largo, anche rispetto alle altre. Vedo il Napoli un po' in difficoltà, perché avrà Atalanta, Roma, scontri diretti messi insieme alla Champions. L'Inter in campionato, dopo il derby, non avrà avversari così difficili, ma la Champions può toglierti energie. La Roma la vedo forte in difesa, ma anche mentalmente. Ma deve trovare i gol delle punte".