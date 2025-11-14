Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fausto Pizzi, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Vedo un campionato molto equilibrato, nessuna delle due credo possa prendere il largo, anche rispetto alle altre. Vedo il Napoli un po' in difficoltà, perché avrà Atalanta, Roma, scontri diretti messi insieme alla Champions. L'Inter in campionato, dopo il derby, non avrà avversari così difficili, ma la Champions può toglierti energie. La Roma la vedo forte in difesa, ma anche mentalmente. Ma deve trovare i gol delle punte".
Pizzi: “Inter, dopo il derby avversari non difficili. Credo che sia vero che Marotta…”
La Juve sente molto l'assenza di Marotta?"Che voglia un giorno entrare nei vertici federali credo sia vero. Potrebbe ristrutturare tutto e riportare il calcio italiano dove è sempre stato. Gettare le basi per ritrovare talenti che non abbiamo da anni".
