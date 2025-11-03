FC Inter 1908
Gazzetta sicura: “Questo giocatore è ciò che l’Inter sogna di ottenere da Luis Henrique”

Il giocatore è infatti tra i migliori in campo dei gialloblu anche secondo La Gazzetta dello Sport: 7 il voto in pagella della Rosea
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Prestazione molto sorprendente quella di Rafik Belghali contro l'Inter: l'esterno del Verona, con le sue sgroppate, ha messo spesso in difficoltà Carlos Augusto e Bastoni.

E l'algerino è infatti tra i migliori in campo dei gialloblu anche secondo La Gazzetta dello Sport: 7 il voto in pagella della Rosea al classe 2002.

E il quotidiano è sicuro nel suo giudizio: "Le sue sgasate sulla destra tormentano l’Inter, tarpano Carlos Augusto e, in seconda battuta, Bastoni. Belghali ciò che l’Inter sogna di ottenere da Luis Henrique".

