Prestazione molto sorprendente quella di Rafik Belghali contro l'Inter: l'esterno del Verona, con le sue sgroppate, ha messo spesso in difficoltà Carlos Augusto e Bastoni.
E l'algerino è infatti tra i migliori in campo dei gialloblu anche secondo La Gazzetta dello Sport: 7 il voto in pagella della Rosea al classe 2002.
E il quotidiano è sicuro nel suo giudizio: "Le sue sgasate sulla destra tormentano l’Inter, tarpano Carlos Augusto e, in seconda battuta, Bastoni. Belghali ciò che l’Inter sogna di ottenere da Luis Henrique".
